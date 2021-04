Seoul bedauert Nordkoreas Verzicht auf Teilnahme an Olympischen Spielen in Tokio

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat die Entscheidung Nordkoreas bedauert, an den Olympischen Sommerspielen in Tokio nicht teilzunehmen.Ein Ministerialer sagte am Dienstag gegenüber Reportern, die Regierung habe gehofft, dass die anstehenden Olympischen Spiele eine Gelegenheit dafür bieten würden, den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und die Versöhnung und Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea voranzubringen. Es sei bedauerlich, dass es nicht dazu kommen könne.Zugleich wurde betont, dass Süd- und Nordkorea in der Vergangenheit durch den Sportaustausch wie die gemeinsame Teilnahme an internationalen Wettkämpfen Frieden und Kooperation auf der koreanischen Halbinsel gefördert hätten. Die Regierung werde deshalb auch künftig ihre Bemühungen fortsetzen, um in verschiedenen Bereichen einschließlich des Sports solche Gelegenheiten zu finden.