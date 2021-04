Südkorea meldet 478 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den zweiten Tag in Folge weniger als 500 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 478 Neuansteckungen bestätigt. Die Gesamtzahl der bisher nachgewiesenen Infektionsfälle im Land belaufe sich auf 106.230.460 Neupatienten steckten sich in Südkorea an, während 18 eingeschleppte Fälle erfasst wurden.Die Zahl der täglichen Neuinfektionen lag gestern und heute knapp unter der 500er-Marke, nachdem den fünften Tag in Folge mehr als 500 Fälle gemeldet worden waren.Bei den lokalen Infektionen machte Seoul mit 145 Fällen den größten Anteil aus.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf stieg um 15 auf 112 an.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kletterte um vier auf 1.752. Die Letalitätsrate beträgt 1,65 Prozent.463 weitere Infizierte wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher wurden 97.363 Patienten entlassen, während noch 7.115 Infizierte isoliert versorgt werden.