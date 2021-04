Südkoreas Curling-Herren bezwingen bei WM überraschend Kanada

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Curlingteam der Herren hat bei den Weltmeisterschaften überraschend Kanada besiegt.Bei der Curling-WM der Herren 2021 im kanadischen Calgary setzte sich Südkorea in seinem siebten Spiel im Rundenturnier mit 10:9 gegen den Gastgeber durch.Kanada ist die Nummer zwei der Weltrangliste, während Südkorea auf Platz acht rangiert.Die sechs erfolgreichsten Teams von den 14 Mannschaften qualifizieren sich für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking.Südkorea belegt nun mit zwei Siegen und fünf Niederlagen den elften Platz. Das Land trifft am Mittwoch auf China und Schweden, am Donnerstag auf Deutschland. Am Freitag sind Spiele gegen Japan und die Schweiz angesetzt, am Samstag ein Spiel gegen die USA.