Nationales Verlängerte Frist für flexible Arbeitszeiten gilt ab heute

Eine verlängerte Frist für das System der flexiblen Arbeitszeiten gilt ab heute.



Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit teilte mit, dass ein revidiertes Gesetz zu Arbeitsstandards am Dienstag in Kraft trete.



Demnach wurde ein neues flexibles Arbeitszeitsystem eingeführt, dessen Frist drei bis sechs Monate beträgt. Früher betrug die Frist höchstens drei Monate.



Unter dem System kann die gesetzlich vorgeschriebene maximale Wochenarbeitszeit von 52 Stunden abweichend geregelt werden, sollte die durchschnittliche Arbeitszeit in dem Zeitraum 52 Stunden nicht übertreffen. Es darf somit länger als die gesetzliche Obergrenze gearbeitet werden, wenn viel Arbeit anfällt. Im umgekehrten Fall kann kürzer gearbeitet werden.