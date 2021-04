Kospi in Seoul rückt erneut vor

Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse ist am Dienstag erneut vorgerückt.Der Hauptindex konnte bereits den vierten Handelstag in Folge zulegen und beendete den Handel 0,2 Prozent höher bei 3.127,08 Punkten.Erneut sorgte die Hoffnung auf eine schneller als erwartete Erholung der Weltwirtschaft für Aufwind an der Börse.Der Kospi sei im Tagesverlauf in positives Terrain gedreht, da ausländische Anleger weiter Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung sowie von Elektronikherstellern gekauft hätten, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Software-Aktien von Unternehmen wie Naver, deren Anstieg zuletzt begrenzt gewesen sei, hätten sich kräftig erholt, sagte der Experte weiter.