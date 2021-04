Photo : YONHAP News

Südkorea will Ausfuhrbeschränkungen für Corona-Impfstoffe nicht ausschließen.Nach Behördenangaben lägen alle Optionen auf dem Tisch, um sich so schnell wie möglich Corona-Impfstoffe zu sichern.Das sagte Chung Yoo-jin, Leiterin des Impfstoff-Teams der staatlichen Impf-Taskforce, am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Sie antwortete damit auf die Frage, ob Südkorea Ausfuhrbeschränkungen für den lokal hergestellten AstraZeneca-Impfstoff beschließen könnte.Zwar sei es schwierig, sich hypothetisch und dazu noch über ein bestimmtes Produkt zu äußern, während Alternativen geprüft würden. Doch gebe es viele Möglichkeiten, die zurzeit geprüft würden.Südkoreanische Medien interpretieren die Äußerung als leichte Abkehr von der bisherigen Haltung, nach der Exportbeschränkungen für Corona-Impfstoffe nicht erwogen würden. Letzte Woche hatte Chung angemerkt, dass für eine solche Entscheidung die Reaktion der internationalen Gemeinschaft umfassend berücksichtigt werden müsse. Auch sei zu bedenken, wie sich ein solcher Schritt auf Pläne für den Kauf anderer Impfstoffe auswirken würde.Mehrere Staaten, darunter die USA und Indien sowie die Europäische Union, sollen laut Berichten wegen der wachsenden Sorge über einen Impfstoff-Engpass über Ausfuhrbeschränkungen nachdenken.