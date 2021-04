Südkorea bekräftigt Engagement im Kampf gegen den Klimawandel

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki hat Südkoreas Engagement für die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel bekräftigt.Das sagte er am Dienstag bei einem Treffen mit Alok Sharma, Präsident der UN-Klimakonferenz COP 26, am Regierungskomplex in Seoul.Sharma hatte die Klimamaßnahmen Großbritanniens vorgestellt, das im November Gastgeber von COP 26 in Glasgow ist. Zu den Plänen zählt demnach ein Ausbau der Öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA). Die Ausgaben hierfür sollten in den kommenden fünf Jahren nahezu verdoppelt werden. Auch bat Sharma um Seouls aktive Beteiligung an damit zusammenhängenden Anstrengungen.Hong erläuterte Südkoreas Maßnahmen, darunter das im vergangenen Dezember verkündete Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden und sicherte Seouls Zusammenarbeit zu. Auch lud er Großbritannien ein, sich aktiv in Bezug auf den von Südkorea im Mai ausgetragenen P4G-Gipfel einzubringen.