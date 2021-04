USA sehen Nordkoreas Olympia-Verzicht im Einklang mit Corona-Maßnahmen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Verzicht auf eine Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen steht nach Einschätzung der US-Regierung im Einklang mit den Corona-Maßnahmen des Landes.Die USA wüssten von Berichten, nach denen Nordkorea entschieden habe, nicht an den Sommerspielen teilzunehmen. Dies wäre jedoch angesichts der strengen Maßnahmen des Landes gegen Covid-19 folgerichtig, sagte der Sprecher des Außenministeriums Ned Price am Dienstag auf einer Pressekonferenz.Nordkorea hatte den Teilnahme-Verzicht nach eigenen Angaben beschlossen, um seine Sportler vor einer globalen Gesundheitskrise im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu schützen.Das kommunistische Land ist seit Anfang letzten Jahres hermetisch abgeriegelt. Laut Beobachtern und Gesundheitsexperten hätte ein Corona-Ausbruch im verarmten Norden weit verheerendere Auswirkungen als in den meisten anderen Ländern.Südkorea hatte jedoch gehofft, dass die Olympischen Spiele die Chance für einen Dialog mit Nordkorea eröffnen könnten.