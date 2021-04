IWF prognostiziert für 2021 3,6 Prozent Wachstum für Südkorea

Photo : YONHAP News

Laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) wird die südkoreanische Wirtschaft dieses Jahr um 3,6 Prozent wachsen.Die aktuelle Prognose wurde in seinem am Dienstag veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick bekannt gemacht. Sie ist 0,5 Prozentpunkte höher als die im Januar vorgelegte Prognose von 3,1 Prozent.Die erhöhte Prognose hatte die Organisation bereits Ende März im Bericht über das Ergebnis ihrer jährlichen Konsultation mit Südkorea veröffentlicht.Die südkoreanische Regierung ging davon aus, dass der Exportzuwachs dank der Konjunkturerholung in wichtigen Ländern und die Auswirkungen der Nachtragshaushalte berücksichtigt worden seien.Der IWF rechnete für die Weltwirtschaft für 2021 mit sechs Prozent Wachstum, damit 0,5 Prozentpunkte mehr als noch im Januar. Die Prognose für das kommende Jahr wurde um 0,2 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent angehoben.