Indonesischer Verteidigungsminister besucht Südkorea

Der indonesische Verteidigungsminister und eine Gruppe von Abgeordneten besuchen Südkorea.Indonesische Medien berichteten, dass eine Privatmaschine mit Verteidigungsminister Prabowo Subianto an Bord am Dienstag gegen 21 Uhr (Ortszeit) in Jakarta in Richtung Seoul gestartet sei.Nach Angaben aus diplomatischen Kreisen und der Rüstungsindustrie wird Prabowo Subianto an der Feier der südkoreanischen Regierung für die Auslieferung des ersten Prototyps des südkoreanischen Kampfjets (KF-X) am Freitag teilnehmen.Der Minister hatte bekanntlich die gemeinsame Entwicklung des KF-X durch Südkorea und Indonesien sowie dessen zweites U-Boot-Projekt mit dem koreanischen Unternehmen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering verzögert. In Umfragen zu den potenziellen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2024 liegt er vorn.Südkorea und Indonesien hatten sich geeinigt, die Projektkosten für die Entwicklung des KF-X in Höhe von 8,7 Billionen Won (7,8 Milliarden Dollar) gemeinsam zu schultern und die Entwicklung bis 2026 abzuschließen. Vereinbart war, dass Indonesien 1,7 Billionen Won (1,5 Milliarden Dollar), 20 Prozent der Projektkosten, zahlt und einen Prototyp sowie technische Daten erhält. Zudem sollen 48 Einheiten in Indonesien produziert werden.Jedoch hatte das Land seit dem zweiten Halbjahr 2017 nichts mehr überwiesen und ist mit 604,4 Milliarden Won (541 Millionen Dollar) im Verzug.