Südkoreas erster exportierter Kernreaktor in VAE in kommerziellen Betrieb genommen

Photo : YONHAP News

In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat Südkoreas erstes exportiertes Kernkraftwerk den kommerziellen Betrieb aufgenommen.Laut dem koreanischen Stromversorger KEPCO gab die Regierung der VAE am Dienstag bekannt, dass der Reaktorblock 1 des AKW Barakah in den kommerziellen Betrieb genommen worden sei.Südkorea baut dort insgesamt vier Reaktoren des Modells APR1400 mit einer Gesamtleistung von 5.600 Megawatt.Das Projekt ist das erste AKW-Projekt Südkoreas im Ausland und wird unter Federführung von KEPCO durchgeführt. Die Firma beteiligt sich als langfristiger Betriebspartner in Form eines Joint Venture mit dem Unternehmen Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC).