„Dynamite“ von BTS unter den koreanischen Songs am längsten in Billboard Hot 100 vertreten

Photo : YONHAP News

Der Hit von BTS „Dynamite“ steht unter den Liedern koreanischer Interpreten mittlerweile am längsten in den Billboard Single-Charts Hot 100.„Dynamite“ rangierte in den am Dienstag veröffentlichten Hot 100 Charts auf Platz 30 und hielt sich somit die 32. Woche in Folge in diesen Charts.Damit übertrumpfte die siebenköpfige Band den Südkoreaner Psy, der sich bis dahin mit dem 2012 veröffentlichten Lied „Gangnam Style“ die längste Zeit in den Billboard Hot 100 gehalten hatte. Der Megahit war 31 Wochen lang in dieser Hitliste vertreten.Damit möglichst aktuelle Titel die Charts dominieren, fallen bei „Billboard“ alle Lieder aus der Wertung, die schon 20 Wochen lang in den Charts waren und in deren unterer Hälfte rangieren. „Dynamite“ hatte sich nach der Veröffentlichung im letzten August stets in den Top 50 befunden.