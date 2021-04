Besucherregistrierung per verschlüsselter Nummer empfohlen

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird mittlerweile empfohlen, die wegen der Corona-Pandemie geforderte Besucherregistrierung per verschlüsselter Nummer vorzunehmen, wenn die Eintragung handschriftlich erfolgen muss.Die Richtlinien für handgeschriebene Besucherlisten seien entsprechend verbessert worden, teilten die Kommission für den Schutz personenbezogener Daten und das Hauptquartier für Seucheneindämmung der Seuchenkontrollbehörde KDCA am Mittwoch mit.Hintergrund ist die Besorgnis, dass personenbezogene Informationen gestohlen werden könnten.Die verbesserten Richtlinien gelten ab Donnerstag. Demnach soll in handgeschriebene Besucherlisten grundsätzlich eine verschlüsselte private Nummer als Kontaktnummer eingetragen werden. Damit entfällt auch die Pflicht, sich auszuweisen.In öffentlichen Institutionen wie Bezirksbüros soll bevorzugt eine verschlüsselte ID-Nummer als Kontaktnummer angegeben werden.Das verbesserte Formular für die Besucherliste kann auf der Webseite der KDCA und der Gebietskörperschaften heruntergeladen werden.Nach weiteren Angaben wurde zugleich das System für die Unterstützung epidemiologischer Untersuchungen (EISS) verbessert, damit verschlüsselte Nummern im Falle des Ausbruchs eines Covid-19-Falls in Telefonnummern konvertiert und im EISS abgefragt und festgestellt werden können.Das System verschlüsselter privater Nummern wurde im Februar eingeführt. Eine solche Nummer besteht aus einer Kombination von vier Ziffern und zwei koreanischen Buchstaben. Die persönliche Nummer kann auf der Seite für den sogenannten QR-Check im Portal Naver, des Messengers Kakaotalk und der Zertifizierungs-App PASS angefordert werden. Die einmalig vergebene Nummer behält ein Nutzer bis zum Ende der Corona-Pandemie.