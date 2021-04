Bevölkerungszahl in Südkorea dieses Jahr dritten Monat in Folge zurückgegangen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der registrierten Einwohner Südkoreas ist seit dem ersten Rückgang im vergangenen Jahr dieses Jahr den dritten Monat in Folge zurückgegangen.Nach Angaben des Innenministeriums sind mit Stand 31. März 51 Millionen und 705.905 Einwohner in Südkorea gemeldet. Das sind 123.118 Personen weniger als am 31. Dezember 2020.116.177 Einwohner davon wurden aus der Bevölkerungsstatistik ausgeschlossen, weil deren Wohnsitz mindestens seit fünf Jahren nicht mehr in Südkorea registriert war. Gemäß dem revidierten Einwohnermeldegesetz hatte zuvor die erste Untersuchung zu solchen Personen landesweit stattgefunden.Dem Ministerium zufolge konnten durch die diesmalige Bevölkerungsstatistik unter anderem der Rückgang der registrierten Einwohnerzahl im dritten Monat in Folge, ein ständiger Zuwachs der Zahl der Privathaushalte, der Rückgang der Zahl von Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen sowie der Anstieg des Anteils der Senioren festgestellt werden.Die Zahl der privaten Haushalte nahm um 0,28 Prozent auf 23,15 Millionen zu. Die durchschnittliche Zahl der Haushaltsmitglieder fiel im ersten Quartal auf ein Rekordtief von 2,23 Personen.Der Anteil der Haushalte mit vier oder mehr Personen sank erstmals auf unter 20 Prozent und betrug 19,6 Prozent. Das entspricht dem bisher tiefsten Stand.Dagegen stieg die Zahl der Ein-Personen-Haushalte auf 9,13 Millionen. Der Anteil der Single-Haushalte an sämtlichen Haushalten erreichte damit 39,5 Prozent.Im ersten Quartal wurde unter den provinzfreien Städten und Provinzen lediglich in Sejong und Gyeonggi ein Bevölkerungszuwachs verglichen mit Ende 2020 verzeichnet.