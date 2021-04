Zwei Reaktoren erneut wegen Meerestieren gestoppt

Photo : YONHAP News

Die Reaktorblöcke 1 und 2 des Atomkraftwerks Hanul sind erneut wegen Meerestieren gestoppt worden.Das Hauptquartier der Koreanischen Gesellschaft für Wasser- und Atomkraft (KHNP) für das AKW Hanul teilte mit, dass am Dienstagnachmittag eine Vielzahl von Salpidae in Einlassöffnungen beider Reaktorblöcke gelangt sei.Daher seien der Reaktorblock 2 gegen 18.43 Uhr und der Block 1 gegen 19.21 Uhr manuell gestoppt worden, hieß es.Die Reaktorleistung sei stabil, es entweiche keine Radioaktivität, hieß es weiter.Beide Reaktoren waren am 22. März wegen vieler Meerestiere in den Einlassöffnungen abgeschaltet und erst am 1. April wieder hochgefahren worden.