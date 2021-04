Börse in Seoul setzt Gewinnserie fort

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat ihre Gewinnserie fortgesetzt.Der Kospi konnte am Mittwoch bereits den fünften Handelstag in Folge zulegen. Der Hauptindex rückte um 0,33 Prozent auf 3.137,41 Zähler vor.Erneut sorgte die Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Weltwirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie für steigende Kurse.Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte zuletzt die Prognose für die Weltwirtschaft von 5,5 auf sechs Prozent erhöht.Die Korrektur nach oben habe mit Erwartungen für eine schnellere Erholung und dem erwarteten Effekt fiskalischer Maßnahmen in führenden Volkswirtschaften im zweiten Halbjahr zu tun, sagte Kim Yoo-mi von Kiwoom Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.