Nachwahlen: Wahlbeteiligung erreicht 58,2 Prozent in Seoul, 52,7 Prozent in Busan

Photo : YONHAP News

Die Wahlbeteiligung bei den gestrigen Nachwahlen hat sowohl in Seoul als auch in Busan 50 Prozent übertroffen.Die Nationale Wahlkommission teilte mit, dass die Wahlbeteiligung nach vorläufigen Schätzungen mit Stand 20 Uhr am Mittwoch 55,5 Prozent betrage. Insgesamt 6,74 Millionen Wähler gaben für die Vergabe von insgesamt 21 Ämtern ihre Stimme ab.Zwar ist die Wahlbeteiligung niedriger als bei der Parlamentswahl im vergangenen Jahr von 66,2 Prozent und bei den Kommunalwahlen im Jahr 2018 von 60,2 Prozent. Sie ist jedoch 7,5 Prozentpunkte höher als die Wahlbeteiligung bei den vorherigen Nachwahlen im April 2019 von 48 Prozent.Bei der Bürgermeisterwahl in Seoul erreichte die Wahlbeteiligung 58,2 Prozent, bei der Bürgermeisterwahl in Busan 52,7 Prozent. In Seoul gingen 4,9 Millionen Wähler wählen, in Busan 1,54 Millionen.Details können auf der Webseite der Nationalen Wahlkommission eingesehen werden.