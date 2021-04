Weißes Haus: USA in Nordkorea-Frage gegenüber verschiedenen Formen der Diplomatie aufgeschlossen

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat sich in der Nordkorea-Frage gegenüber verschiedenen Formen der Diplomatie aufgeschlossen gezeigt.Die USA seien bereit, irgendeine Form von Diplomatie mit Nordkorea in Betracht zu ziehen, sollte dies auf den Pfad der Denuklearisierung führen.Das sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse. Sie war nach einer Reaktion der USA auf mögliche Provokationen durch Nordkorea gefragt worden.Washington verfolge in Bezug auf Nordkorea ein klares Ziel, und zwar die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, sagte sie weiter.