Pentagon betont Wichtigkeit von Militärübungen auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat die Wichtigkeit von Militärübungen auf der koreanischen Halbinsel und die Bereitschaft für den Schutz der Interessen des US-südkoreanischen Bündnisses unterstrichen.Das Training auf der koreanischen Halbinsel sei wichtig, sagte Ministeriumssprecher John Kirby am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse in Bezug auf Übungen der US-Truppen in Korea. Man müsse sicherstellen, dass das Bündnis gesund und solide sei sowie jederzeit bereit sei, die Interessen der USA und des koreanischen Verbündeten zu verteidigen.Das Ziel sei die Denuklearisierung Nordkoreas. Wie das Ziel erreicht werde, werde derzeit diskutiert. Jede Entscheidung diesbezüglich werde in enger Konsultation und Abstimmung mit Südkorea getroffen, fügte er hinzu.