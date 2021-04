Premier fordert Überprüfung von Sicherheitseinschätzungen von AstraZeneca-Impfstoff

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat gefordert, die Sicherheitseinschätzungen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca durch die internationale Gemeinschaft gründlich unter die Lupe zu nehmen.Chung wies die Seuchenkontrollbehörde KDCA an, auf der Grundlage dieser Überprüfung zügig ein wissenschaftliches Urteil zu treffen und das Ergebnis transparent bekanntzumachen.Die Forderung erfolgte heute bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale in Bezug auf die Entscheidung der Regierung, die Impfungen mit dem AstraZeneca-Mittel wegen eines eventuellen Zusammenhangs mit Blutgerinnseln vorläufig auszusetzen.Glücklicherweise habe die Europäische Arzneimittelbehörde EMA am Vorabend ihre offizielle Meinung bekannt gegeben, dass trotz sehr seltener Nebenwirkungen der AstraZeneca-Impfstoff sicher sei, sagte Chung zugleich.Angesichts des wachsenden Risikos einer vierten Corona-Welle warnte der Premierminister vor dem aktuellen Infektionsgeschehen in Südkorea. Er sprach von einer Krise wie „Licht vor dem Wind“ und versprach, den Schwerpunkt darauf zu legen, wirksame Schutzmaßnahmen auszuarbeiten.Er betonte zudem, dass auch Virus-Mutanten eine vierte Welle begünstigen könnten. Südkorea sei keinesfalls sicher davor, 330 Fälle von Mutanten seien im Lande bestätigt worden.