Südkorea meldet 700 Corona-Neuinfektionen – höchster Stand seit drei Monaten

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat erstmals seit drei Monaten die 700er-Marke übertroffen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Donnerstag mit, dass bis Mitternacht binnen 24 Stunden 700 Neuansteckungen bestätigt worden seien. Bislang seien insgesamt 107.598 Infektionsfälle im Land nachgewiesen worden.Die Zahl der Neuinfektionen kletterte um 32 verglichen mit dem Vortag. Damit wurde der höchste Stand seit dem 7. Januar verzeichnet.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um zwei auf 1.758. Die durchschnittliche Letalitätsrate beträgt 1,63 Prozent.Die Zahl der Corona-Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf nahm um drei auf 112 zu.