Oppositionspartei PPP gewinnt auch Wahlen für kommunale Verwaltungschefs in Ulsan und Euiryeong

Photo : YONHAP News

Bei den gestrigen Nachwahlen hat die größte Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) neben den Bürgermeisterwahlen in Seoul und Busan auch die Wahlen für kommunale Verwaltungschefs an zwei Orten gewonnen.Suh Dong-wook von der PPP wurde zum Leiter des Bezirks Nam in Ulsan gewählt, sein Parteikollege Oh Tae-wan zum Leiter des Landkreises Euiryeong in der Provinz Süd-Gyeongsang.Von den sechs vergebenen Mandaten in Stadt- oder Provinzparlamenten gewann die PPP vier Sitze. Sechs von den neun Mandaten in Kommunalparlamenten gingen an die PPP-Kandidaten. Davon gewannen alle sieben Sitze in der Hauptstadtregion und der Region Chungcheong PPP-Kandidaten.