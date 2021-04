Japanischer Premier will bald über Entsorgung kontaminierten AKW-Wassers im Meer entscheiden

Photo : YONHAP News

Der japanische Premierminister Yoshihide Suga hat angekündigt, bald über die Entsorgung des radioaktiv verseuchten Wassers aus dem havarierten Atomkraftwerk in Fukushima im Meer zu entscheiden.Die Regierung werde auf der Grundlage der Expertenmeinung, dass das Einleiten des Wassers ins Meer die zuverlässigste Entsorgungsmethode sei, über ihre Politik entscheiden, sagte Suga am Mittwoch. Die Äußerung erfolgte, als er den Chef einer Fischerorganisation traf, die sich gegen die Entsorgung im Meer ausgesprochen hat.Es ist das erste Mal, dass Suga offiziell die Absicht mitteilte, das verseuchte AKW-Wasser ins Meer zu verklappen.Wie verlautete, werde Japan möglicherweise bereits am 13. April auf einer Kabinettssitzung die Entsorgung im Meer beschließen.