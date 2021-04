Oh Se-hoon tritt Amt des Bürgermeisters Seouls an

Photo : YONHAP News

Oh Se-hoon, Sieger der Nachwahl vom Mittwoch, hat heute das Amt des Bürgermeisters Seouls angetreten.Er besuchte als ersten offiziellen Termin den Nationalfriedhof in Seoul. Er legte Blumen vor dem Denkmal für Persönlichkeiten, die sich für das Vaterland geopfert hatten, nieder und zollte Respekt.Er schrieb ins Gästebuch, Seoul laufe wieder, die Republik Korea werde aufgerichtet. Er versprach, sich als Bürgermeister gut um die Bürger Seouls zu kümmern.In der Eingangshalle des Rathauses fand eine Begrüßungsfeier für Oh statt. Daran nahm angesichts der Corona-Pandemie nur ein Teil der Mitarbeiter der Stadtverwaltung teil.Später besuchte Oh das Büro des Präsidenten des Stadtparlaments und bekräftigte den Willen für die Zusammenarbeit.Im Stadtparlament der Hauptstadt stellt die regierende Minjoo-Partei Koreas die absolute Mehrheit. Die Kooperation mit dem Stadtparlament ist unter anderem in Hinsicht auf Budgetprüfungen und die Einführung und Änderung von Anordnungen wichtig.