Katholische Kirche führt Kampagne für Impfstoffversorgung für arme Länder durch

Die katholische Kirche in Südkorea führt eine Kampagne für die Corona-Impfstoff-Verteilung durch.Die dadurch eingesammelten Spenden werden an den Vatikan geschickt, um armen Ländern bei der Impfstoffversorgung zu helfen.Kardinal Andrew Yeom Soo-jung, Erzbischof von Seoul, teilte in seiner am 31. März veröffentlichten Osterbotschaft mit, dass die Katholische Bischofskonferenz Koreas die Aktion bei ihrer Frühlingstagung beschlossen habe. Daran beteiligten sich alle Kirchen in Südkorea.Die Aktion findet bis zum 27. November, dem Ende des Erlassjahres anlässlich des 200. Geburtsjubiläums des heiligen Andreas Kim Tae-gon, des ersten römisch-katholischen Priesters Koreas, statt.Jeder kann so viel spenden, wie er will. Auch Nichtkatholiken können sich daran beteiligen.Papst Franziskus hat wiederholt eine generelle Verteilung des Corona-Impfstoffs gefordert. Er appellierte in seinem Ostersegen „Urbi et Orbi“ an die internationale Gemeinschaft, mit Verantwortungsbewusstsein die Verzögerungen bei der Impfstoffversorgung zu überwinden und sich zu bemühen, damit auch armen Ländern genügend Impfstoffe zur Verfügung gestellt werden.