NSC beschließt für Unterstützung von Nordkorea-USA-Dialog intensive Beratungen mit dem Ausland

Photo : YONHAP News

Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) Südkoreas ist am Donnerstag zu einer Sitzung dessen ständigen Ausschusses zusammengetreten.Diese wurde vom präsidialen Stabschef You Young-min geleitet, weil der nationale Sicherheitsberater Suh Hoon nach der Rückkehr aus den USA noch unter häuslicher Quarantäne stehe, teilte das Präsidialamt mit.Die Sitzungsteilnehmer einigten sich auf intensive Gespräche mit beteiligten Ländern, damit bald wieder ein Dialog zwischen Nordkorea und den USA aufgenommen werden kann.Sie vereinbarten diplomatische Anstrengungen, damit die im Juli beginnenden Olympischen Sommerspiele in Tokio als Friedensolympiade ausgetragen werden können.Außerdem verurteilten sie die wahllose Gewalt in Myanmar und forderten ein sofortiges Ende der blutigen Unterdrückung von Protesten gegen den Militärputsch. Sie beschlossen, dortige Landsleute und koreanische Unternehmen noch besser zu beschützen und hierfür zusätzliche Maßnahmen auszuarbeiten.