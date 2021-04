Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber hat einen neuen "Eisernen Marsch" angekündigt.Das habe Kim Jong-un am Donnerstag auf der Konferenz der Sekretäre der Parteizellen angekündigt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA heute.Die Parteizellen sind in Nordkorea die elementare Organisationseinheit und umfassen fünf bis 30 Mitglieder.Kim wolle laut dem Bericht das Zentralkomitee der Arbeiterpartei und die Parteiorganisationen aller Ebenen sowie die Sekretäre der Parteizellen darum bitten, einen weiteren und noch härteren "Eisernen Marsch" zu wagen.Es gebe viele Schwierigkeiten und Hürden und die Umsetzung der beim achten Parteikongress beschlossenen Ziele sei nicht leicht. Er glaube nicht an Glück und Zufall und man habe nichts zu erwarten, hieß es."Eiserner Marsch" bezieht sich auf die schwere Hungersnot in Nordkorea in den 1990er Jahren.Laut südkoreanischen Medien habe sich der Machthaber angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu dem Vorgehen entschlossen. Auch rechne er offenbar nicht damit, dass die Sanktionen gegen sein Land bald gelockert würden.