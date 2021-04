Südkorea will am Sonntag Entscheidung über AstraZeneca-Impfungen bekannt machen

Photo : YONHAP News

Die Seuchenkontrollbehörde will am Sonntag bekannt geben, ob die ausgesetzten Impfungen mit dem AstraZeneca-Vakzin wieder aufgenommen werden.Südkorea setzte angesichts eines möglichen Zusammenhangs mit Fällen seltener Blutgerinnsel unter anderem in Europa die Impfungen von Menschen unter 60 Jahren mit dem AstraZeneca-Mittel vorläufig aus und verschob den Impfstart für Lehr- und Erziehungspersonal.Kim Ki-nam von der Impf-Taskforce teilte am Donnerstag vor der Presse mit, dass Thrombose-Experten an dem Tag zu einer Beratung zusammenkommen würden. Nach einer Beratung von Impfstoff-Experten und einer Sitzung des Fachausschusses für Schutzimpfungen am Wochenende wolle man am Sonntag bekannt machen, ob die Impfungen von Personen dieser Gruppe fortgesetzt würden.Sollten die Impfungen ausgesetzt bleiben, wäre eine Überprüfung möglicher Maßnahmen zur Zweitimpfung anhand von Beispielen, Studienergebnissen und Literatur im In- und Ausland erforderlich, fügte er hinzu.Als mögliche Maßnahme nannte er die sogenannte Kreuzimpfung, eine Impfung mit unterschiedlichen Impfstoffen.Deutschland hatte empfohlen, dass bei unter 60-Jährigen, die bei der Erstimpfung das AstraZeneca-Vakzin bekommen haben, bei der Zweitimpfung der Impfstoff von Pfizer oder Moderna eingesetzt werden sollte.