Diplomat: Russland bereit zur Unterstützung von Nordkorea-USA-Dialog und innerkoreanischen Gesprächen

Photo : YONHAP News

Russland ist laut einem ranghohen Diplomaten bereit, Gespräche zwischen Nordkorea und den USA sowie solche zwischen Süd- und Nordkorea zu unterstützen.Laut der Nachrichtenagentur TASS machte der Direktor der Ersten Asien-Abteilung des russischen Außenministeriums, Georgij Sinowjew, die entsprechende Äußerung bei einer Diskussion über eine Strategie zur Stärkung der russisch-nordkoreanischen Beziehungen am Donnerstag (Ortszeit) in der nordkoreanischen Botschaft in Moskau.Trotz unvermeidlicher Schwierigkeiten hoffe Moskau, dass der Geist des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen den Regionalstaaten am Ende mit Sicherheit überwiege. Moskau sei bereit und werde dies auf jede Weise unterstützen, betonte er.Kasbek Taisajew, Duma-Abgeordneter und Koordinator der Russisch-Nordkoreanischen Freundschaftsgruppe von Parlamentariern, sagte, dass man Treffen mit der nordkoreanischen Führung wieder aufnehmen werde, sobald die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie aufgehoben sein.