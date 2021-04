Seoul: Iran gibt festgehaltenen südkoreanischen Tanker mitsamt Kapitän frei

Photo : YONHAP News

Iran hat heute einen seit Januar festgehaltenen südkoreanischen Chemietanker mitsamt Kapitän freigegeben.Laut dem Außenministerium verließ das Schiff Hankuk Chemi mit dem Kapitän und zwölf weiteren Besatzungsmitgliedern an Bord um 10.20 Uhr koreanischer Zeit den iranischen Hafen, wo das Schiff festgehalten worden war.Der Kapitän und die Crewmitglieder seien wohlauf, das Schiff einschließlich dessen Fracht seien in Ordnung, hieß es.Der Tanker mit 20 Crewmitgliedern an Bord war am 4. Januar wegen des Vorwurfs der Meeresverschmutzung von iranischen Behörden festgesetzt worden. Im Februar waren alle Besatzungsmitglieder bis auf den Kapitän freigelassen worden.Neun Personen, darunter zwei Südkoreaner, waren daraufhin heimgekehrt. Um das Schiff instand zu halten, blieben 13 Besatzungsmitglieder, einschließlich von zwei später entsandten Personen, vor Ort. Zu ihnen zählen fünf Südkoreaner und fünf Myanmaren.