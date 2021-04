US-Senat legt gegen China gerichteten Gesetzentwurf vor

Photo : YONHAP News

Der US-Senat hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, um China entgegenzuwirken.Darin wird Südkorea als wichtiger Verbündeter in der indopazifischen Region bezeichnet.Der Vorsitzende des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen, Bob Menendez, und dessen ranghohes Mitglied Jim Risch, präsentierten am Donnerstag (Ortszeit) den überparteilichen Gesetzentwurf.Laut der Nachrichtenagentur Reuters werden in der Vorlage mit dem Titel „Strategic Competition Act of 2021“ insgesamt 655 Millionen Dollar an Finanzmitteln für die ausländische Militärfinanzierung im indopazifischen Raum für die Jahre 2022 bis 2026 empfohlen.Es werden auch insgesamt 450 Millionen Dollar für die Initiative für maritime Sicherheit im Indopazifik und damit zusammenhängende Programme im selben Zeitraum empfohlen.Laut Berichten wird in der 280-seitigen Vorlage Südkorea als ein wichtiger Verbündeter in der Region bezeichnet. Darin stehe, dass die USA den maximalen wirtschaftlichen Druck gegenüber Nordkorea aufrechterhalten würden, bis Nordkorea Schritte für seine vollständige, überprüfbare und unwiderrufliche Denuklearisierung unternehme.Für diesen Zweck wird vorgeschlagen, alle Länder einschließlich Chinas zur Umsetzung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea zu drängen.