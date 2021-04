Auch dieses Jahr keine Laternenparade zu Buddhas Geburtstag

Photo : YONHAP News

Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie wird auch dieses Jahr die Laternenparade im Stadtzentrum Seouls zu Buddhas Geburtstag ausfallen.Dem buddhistischen Joggye-Orden zufolge hatten die buddhistischen Kreise gewöhnlich von Freitag bis Sonntag in der Woche vor Buddhas Geburtstag große Feierlichkeiten abgehalten.Letztes Jahr wurde jedoch angesichts des Risikos der Entstehung von Infektionsherden nach dem Corona-Ausbruch Ende Januar in Südkorea die Laternenparade vor dem Jubiläum am 30. April um einen Monat verschoben und schließlich abgesagt.Es war das erste Mal seit 40 Jahren, dass die Laternenparade ausfallen musste. Davor war die Veranstaltung zuletzt 1980 abgesagt worden, nachdem das Militär das Kriegsrecht verhängt hatte.Buddhas Geburtstag fällt dieses Jahr auf den 19. Mai.