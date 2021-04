Seoul: Keine Diskussion mit USA über Teilnahme an Olympischen Spielen in Peking

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Außenministerium laufen keinerlei Diskussionen mit den USA über die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking.Das sagte Ministeriumssprecher Choi Young-sam am Donnerstag vor der Presse. Damit antwortete er auf die Frage, ob ein eventueller Boykott der Spiele in Peking als Angelegenheit betrachtet werde, die die Verbündeten erörtern könnten, so wie die US-Regierung erklärt hatte.Hinsichtlich der Olympia-Teilnahme Südkoreas sagte er, es sei angemessen, hinsichtlich rein sportlicher Angelegenheiten beim zuständigen Ressort nachzufragen.Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, hatte am Dienstag (Ortszeit) vor der Presse die Olympischen Spiele in Peking als Bereich bezeichnet, über den die USA ganz klar diskutieren wollten. Damit hatte er die Frage beantwortet, ob die USA mit den Verbündeten über einen gemeinsamen Boykott der Spiele in Peking diskutierten. Seine Äußerung sorgte für Spekulationen, dass sich die USA die Möglichkeit einer Druckausübung gegenüber China durch einen Boykott mit Verbündeten offen halten.Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, hatte jedoch am folgenden Tag betont, dass es keine Diskussionen zwischen den USA und den Verbündeten sowie Partnern über einen gemeinsamen Boykott gegeben habe und gebe.