Halbleiterbranche schlägt Regierung mehr Anreize für Produktionsanlagen in Südkorea vor

Photo : Getty Images Bank

Die Halbeiterbranche hat der Regierung vorgeschlagen, zusätzliche Anreize für den Ausbau der Produktionsanlagen in Südkorea zu schaffen.Sie bat die Regierung auch, sich für die Ausbildung von Humanressourcen einzusetzen.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie überreichte die Führung des Koreanischen Verbandes der Halbleiterindustrie bei einer Diskussion unter Leitung von Industrieminister Sung Yun-mo am Freitag entsprechende Vorschläge.Das Treffen wurde veranstaltet, um sich über das weltweit knappe Angebot an Halbleitern und wichtige Entwicklungen in der Branche einschließlich der Maßnahmen zur Förderung der Halbleiterindustrie in wichtigen Ländern auszutauschen und zu informieren. Auch sollte die künftige Vorgehensweise der koreanischen Halbleiterindustrie erörtert werden.Daran nahmen der Verbandsvorsitzende Lee Jung-bae (Samsung Electronics) und sein Stellvertreter Lee Jung-han sowie Vertreter der Halbleiterhersteller SK Hynix, DB Hytek und Siliconmitus teil.Beide Seiten teilten angesichts der jüngsten globalen Halbleiter-Knappheit die Ansicht, dass Südkorea als globaler Produktionsstützpunkt für Halbleiter mit einem stabilen Angebot zur Erholung der Weltwirtschaft beitrage.Südkoreas Marktanteil erreichte letztes Jahr 71 Prozent bei DRAM, 45 Prozent bei NAND-Flash und 40 Prozent bei hochmodernen Foundry-Erzeugnissen.