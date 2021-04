Kulturministerium veranstaltet Hanbok-Kulturwoche

Photo : YONHAP News

Das Kulturministerium veranstaltet eine Kulturwoche, um das Tragen von Hanbok, der traditionellen koreanischen Tracht, zu fördern.Während der mit dem Förderzentrum für Hanbok gemeinsam organisierten Hanbok-Kulturwoche vom 9. bis 18. April würden an vielen Orten im Land Veranstaltungen stattfinden, teilte das Ministerium am Donnerstag mit.Der Kinobetreiber CJ CGV wird während des Zeitraums an drei Kinokomplexen in Seoul bis zu 1.000 Kinobesucher in Hanbok-Tracht ermöglichen, sich einen koreanischen Film unentgeltlich anzusehen.Bei einem Profi-Baseballspiel am Sonntag im Seouler Jamsil-Stadion werden zwei junge Frauen der K-Pop-Band Momoland in Hanbok die Eröffnung des Spiels feiern.Im Dongdaemun Design Plaza in Seoul werden bei einer Ausstellung vom 13. bis 25. April Hanbok zur Schau gestellt, die K-Pop-Stars wie BTS und Oh My Girl für ihre Musikvideos oder Aufführungen getragen hatten.