Börse in Seoul beendet Gewinnserie

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Freitag ihre einwöchige Gewinnserie beendet.Der Leitindex Kospi verlor 0,36 Prozent auf 3.131,88 Zähler.Der Kospi war mit einem leichten Plus in den Handel gestartet, nachdem die US-Notenbank angekündigt hatte, der Wirtschaft weiterhin unter die Arme greifen zu wollen, ohne die Inflation anzuheizen.Jedoch hatten ausländische und institutioneller Anleger im Tagesverlauf Aktien wegen der Bedenken verkauft, dass diese verglichen mit ihrem Wert zu stark gestiegen seien.Der Kospi scheine eine Verschnaufpause eingelegt zu haben, nachdem er sechs Handelstage in Folge zugelegt habe, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap Park Sang-hyun von HI Investment & Securities.