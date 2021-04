Photo : KBS News

Die Südkoreanerin Youn Yuh-jung hat den britischen Filmpreis BAFTA für ihre Nebenrolle in "Minari" erhalten.Die 73-Jährige war bei den British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) in der Royal Albert Hall in London am Sonntag per Video zugeschaltet und hatte ihre Dankesrede auf Englisch gehalten.Mit einem Augenzwinkern sagte sie, dass zwar jede Auszeichnung bedeutsam sei, eine britische aber ganz besonders, da Briten doch als hochnäsig gälten und sie nun als gute Schauspielerin anerkannt hätten.Youn setzte sich unter anderem gegen Maria Bakalova durch, die für ihre Rolle in "Borat Subsequent Moviefilm" nominiert war. Auch Niamh Algar ("Calm with Horses"), Kosar Ali ("Rocks") und Ashley Madekwe ("County Lines") waren in dieser Kategorie nominiert.Mit dem Gewinn des BAFTA haben sich laut Filmexperten Youns Chancen auf einen Oscar verbessert. Bei den Academy Awards am 25. April ist sie ebenfalls als beste Nebendarstellerin nominiert.