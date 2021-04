Südkoreas Premier und Irans Vizepräsident diskutieren über eingefrorene Gelder

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat sich zu einem Gespräch mit dem iranischen Vizepräsidenten Eshagh Dschahangiri getroffen.Chung traf am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mit der Maschine Air Force One am Flughafen Teheran ein. Es ist der erste Besuch eines südkoreanischen Ministerpräsidenten in dem Land seit 44 Jahren.Im Anschluss an ihr Gespräch gaben Chung und der Erste Vizepräsident des Irans eine gemeinsame Pressekonferenz.Dschahangiri forderte Südkorea auf, die in dem Land eingefrorenen sieben Milliarden Dollar für iranische Ölprodukte freizugeben. Die Einfrierung des Vermögens inmitten der Ausbreitung von Covid-19 habe großen Schaden verursacht.Chung erläuterte Südkoreas Lösungsbemühungen und versprach eine Kooperation für die Bewältigung der Pandemie und einen Ausbau des humanitären Handels.Er schlug auch vor, Vorbereitungen für einen zügigen und umfassenden Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit im Falle der Wiederherstellung der Atomvereinbarung zwischen Iran und den USA sowie weiteren beteiligten Ländern zu treffen.Der Premier betonte auch, dass in der Straße von Hormus, wo ein inzwischen freigegebener südkoreanischer Chemietanker festgesetzt worden war, die Schifffahrtsfreiheit gewährleistet werden müsse.