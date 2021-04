Biden begrüßt Beilegung von Batteriestreit zwischen LG und SK als Sieg für amerikanische Arbeiter und Autoindustrie

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat die Beilegung des Rechtsstreits zwischen den südkoreanischen Autobatterie-Herstellern LG Energy Solution und SK Innovation als Sieg für amerikanische Arbeiter und die US-Automobilindustrie begrüßt.Ein Kernstück seines Plans „Build Back Better“ bestehe darin, Elektroautos und Batterien der Zukunft in den USA und von amerikanischen Arbeitern bauen zu lassen, sagte Biden in einer Stellungnahme am Sonntag (Ortszeit).Man brauche eine starke, diversifizierte und flexible US-basierte Lieferkette für Batterien für Elektroautos, um die wachsende globale Nachfrage nach diesen Fahrzeugen und Komponenten befriedigen und zugleich gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen sowie die Grundlagen für Arbeitsplätze von morgen legen zu können.Die Einigung von heute sei ein positiver Schritt in diese Richtung, betonte Biden.