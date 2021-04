CNN: Südkorea schließt sich mit KF-21 Elite globaler Hersteller von Überschall-Kampfjets an

Photo : YONHAP News

Südkorea hat sich laut CNN mit der Vorstellung seines ersten einheimischen Kampfflugzeugs KF-21 Boramae der Elite der globalen Hersteller von Überschall-Kampfjets angeschlossen.CNN berichtete am Freitag (Ortszeit), dass Südkorea seinen einheimischen Überschall-Kampfjet vorgestellt habe. Südkorea sei damit einem Klub von Ländern beigetreten, die Kampfflugzeuge entwickeln und bauen könnten.Die südkoreanische Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) feierte am Freitag die Auslieferung des ersten Prototyps des KF-21, der als Kampfjet der 4,5. Generation bewertet wird.Südkorea ist zwar das 13. Land in der Welt, das ein eigenes Kampfflugzeug entwickelte. Es gelang Südkorea jedoch als achtem Land, einen Überschall-Kampfjet der vierten oder höheren Generation zu entwickeln.CNN erwartete, dass die KF-21 voraussichtlich mit einer Reihe von Luft-Luft- und Luft-Boden-Raketen ausgerüstet sein werde, und möglicherweise sogar mit luftgestarteten Marschflugkörpern. Zwar seien lediglich 65 Prozent der KF-21 südkoreanischen Ursprungs, ihr Rollout sei jedoch immer noch eine bedeutende Errungenschaft für ein Land, das keine lange Geschichte der Flugzeugproduktion habe.