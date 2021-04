Innerkoreanisches Nordkoreas Kabinett überprüft Umsetzung von Produktionsplänen im Auftaktquartal

Nordkorea hat bei einer Kabinettssitzung die Umsetzung von Produktionsplänen im Auftaktquartal unter die Lupe genommen.



Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass eine erweiterte Plenarsitzung des Kabinetts am Sonntag per Videoschalte stattgefunden habe. Dabei seien die Projekte des Kabinetts im ersten Quartal für eine gründliche Durchsetzung der Beschlüsse auf dem achten Parteitag und der zweiten Plenarsitzung des achten Zentralkomitees der Partei überprüft und Maßnahmen erörtert worden.



Die Sitzung sei von Premierminister Kim Tok-hun geleitet worden, Vizepremier Pak Jong-gun habe Bericht erstattet.



Der Fokus wurde darauf gelegt, auf Mängel bei der Umsetzung der Produktionspläne im ersten Quartal hinzuweisen und an das Verantwortungsbewusstsein von leitenden Beamten zu appellieren.



Pak habe die Mängel und Abweichung von Zielvorgaben, die bei der Umsetzung der Pläne für das erste Quartal des ersten Jahres des neuen Fünf-Jahres-Plans aufgetreten seien, analysiert und überprüft. Er habe die Notwendigkeit betont, dass wirtschaftliche Leitungsorgane einen starken Kampf gegen Verantwortungsvermeidung und eine formalistische Umsetzung der Pläne vornehmen müssten, hieß es.