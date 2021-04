Präsident Moons Zustimmungswerte auf Rekordtief gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zustimmungswerte für Präsident Moon Jae-in sind auf ein Rekordtief gesunken.Nach dem heute veröffentlichten Ergebnis der Umfrage von Realmeter würden 33,4 Prozent von rund 2.500 Befragten den Präsidenten unterstützen. Das sind 1,2 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche.In der dritten März-Woche war mit 34,1 Prozent Zustimmung das bisher schwächste Ergebnis verzeichnet worden.62,9 Prozent bescheinigen Moon eine schlechte Arbeit.Der Abstand zwischen denjenigen, die mit der Arbeit des Präsidenten zufrieden seien und denen, die das Gegenteil denken würden, sei mit 29,5 Prozentpunkten so groß wie nie seit Moons Amtsantritt im Mai 2017 gewesen.Die regierende Minjoo-Partei Koreas würden laut der Befragung von Realmeter zurzeit 30,4 Prozent unterstützen. 39,4 Prozent tendierten zur führenden Oppositionspartei Macht des Volks (PPP).Die Umfrage hatte der Nachrichtensender YTN in Auftrag gegeben. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerrate mit plus/minus zwei Prozentpunkten