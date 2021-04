Innerkoreanisches Nordkorea betont Einsatz von Kim Jong-un für Nation anlässlich des neunten Herrschafts-Jubiläums

Nordkorea hat anlässlich des neunten Jubiläums der offiziellen Machtübernahme von Kim Jong-un die Beamten und Bürger aufgefordert, Kim zu vertrauen und zu folgen.



„Rodong Sinmun“, das Organ der herrschenden Arbeiterpartei, schrieb am Sonntag in einem Leitartikel, dass die Nation den neunten Jahrestag der Machtübernahme von Kim feiere. Er habe in den letzten neun Jahren für eine entscheidende Garantie für die Stärkung und Entwicklung der Partei sowie die Vollendung der Großtat der Juche-Revolution gesorgt.



Die Zeitung betonte zudem, dass die Arbeiterpartei den Fokus jeder Politik auf das Volk gelegt habe, und dass Kim sich um die Lösung der Probleme im Zusammenhang mit dem Lebensunterhalt der Bürger inmitten wirtschaftlicher Schwierigkeiten bemühe.



Bei der Ausarbeitung und Umsetzung jeder Politik würden Projekte, bei denen der Nutzen des Volks verabsolutiert werde und Maßnahmen für das Volk wiederhergestellt und erweitert würden, zu vorrangigen Aufgaben. Der Kampf gegen die Macht, Bürokratie und korrupte Handlungen, die dem Nutzen des Volks zuwiderliefen, werde intensiv geführt, hieß es.