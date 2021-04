Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat seinen ersten Treffer seit zwei Monaten erzielt.Im Heimspiel gegen Manchester United am Sonntag (Ortszeit) in der Premier-League traf Son in der 40. Minute zur 1:0-Führung seines Teams.Tottenham verlor das Spiel jedoch mit 1:3.