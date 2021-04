Regierung will Infektionsgeschehen zunächst noch beobachten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will das Infektionsgeschehen zunächst noch beobachten und dann entscheiden, ob zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen.Letzte Woche hatte der Durchschnittswert der Corona-Neuinfektionen bei über 600 am Tag gelegen.Yoon Tae-ho vom Gesundheitsheitsministerium sagte heute, dass zwar der tägliche Durchschnitt auf 606 gestiegen sei, zum jetztigen Zeitpunkt eine Überprüfung zusätzlicher Maßnahmen aber verfrüht wäre.Zunächst müsse die Lage weiter beobachtet werden, ehe die Behörden entscheiden könnten, ob Restaurants und Cafés in der Hauptstadtregion statt um 22 Uhr schon um 21 Uhr schließen müssen.Letzte Woche hatte die Regierung die Corona-Maßnahmen der Stufe 2 in der Hauptstadtregion und 1,5 in den übrigen Gebieten des Landes verlängert. Die Maßnahmen gelten damit für drei weitere Wochen bis zum 2. Mai.