Seouls Bürgermeister fordert Zulassung von Selbsttest-Kits

Photo : YONHAP News

Die Stadtverwaltung Seouls hat die Zentralregierung aufgefordert, die Einführung von Selbsttest-Kits für Covid-19 aktiv zu überprüfen.Der neue Bürgermeister der Hauptstadt, Oh Se-hoon, sagte heute vor der Presse, die Stadtverwaltung wolle das Paradigma von einem einheitlichen Kontrollsystem zu einem gegenseitig vorteilhaften System ändern, das sowohl der Sicherung des Lebensunterhalts der Bürger als auch der Seucheneindämmung diene.Oh sagte, dass Selbsttest-Kits für Covid-19 wegen einer fehlenden Genehmigung durch das Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit noch nicht in Südkorea verfügbar seien. Er forderte das Ressort zur Zulassung auf.Bei einem Selbsttest-Kit liege das Ergebnis innerhalb von zehn bis 30 Minuten vor. In den USA, Großbritannien und Deutschland würden solche Tests bereits aktiv für die Seucheneindämmung angewandt, hieß es.In den USA seien solche Kits auch in Apotheken und Lebensmittelläden erhältlich. In Großbritannien würden Kits zweimal in der Woche unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Einige Unternehmen in Südkorea hätten Selbsttest-Kits entwickelt und exportierten diese, fügte er hinzu.