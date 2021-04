Zahl der Corona-Neuinfektionen in Südkorea auf unter 600 gefallen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist erstmals seit sechs Tagen unter die 600er-Marke gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht binnen eines Tages 587 Neuansteckungen bestätigt, davon 560 lokale und 27 eingeschleppte Fälle. Bislang seien insgesamt 110.146 Infektionsfälle im Land erfasst worden.Die tägliche Zahl sank erstmals unter 600, nachdem die Zahl fünf Tage lang über dieser Schwelle geschwankt hatte. Das Ergebnis ist jedoch offenbar einer geringeren Testzahl am Wochenende zu verdanken. Am Sonntag gab es 40.952 Testungen, damit viel weniger als an einem Werktag.Den größten Anteil bei den lokalen Infektionen machte die Provinz Gyeonggi mit 173 Fällen aus, gefolgt von Seoul mit 160 und Busan mit 46 Fällen.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf sank um zwei auf 103.Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 stieg um zwei auf 1.770. Die durchschnittliche Letalitätsrate beträgt 1,61 Prozent.