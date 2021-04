Südkoreas Ausfuhren vom 1. bis 10. April um fast 25 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Das Exportvolumen Südkoreas hat in den ersten zehn Tagen dieses Monats drastisch zugelegt.Damit stieg die Wahrscheinlichkeit, dass Südkorea den sechsten Monat in Folge einen Exportzuwachs verzeichnet.Nach Angaben des Zollamts am Montag belief sich das Exportvolumen im Zeitraum vom 1. bis 10. April nach vorläufigen Schätzungen auf 15,04 Milliarden Dollar. Das seien 24,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Während des Zeitraums wurde an acht Tagen gearbeitet, damit 0,5 Tage kürzer als im Vorjahr. Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen stieg unter der Berücksichtigung der Zahl der Arbeitstage um 32,6 Prozent an.Als Grund wird genannt, dass nicht nur bei Exportschlagern wie Halbleitern und Autos, sondern bei weiteren Produkten wie Ölprodukten dank der Erwartungen für eine Konjunkturerholung der Absatz stieg. Ein weiterer Grund ist ein Basiseffekt angesichts der starken Ausbreitung von Covid-19 im April letzten Jahres.Bei drahtlosen Kommunikationsgeräten, Ölprodukten, PKW und Halbleitern wurde ein besonders kräftiger Exportzuwachs von über 20 Prozent verzeichnet. Dagegen wurde bei Computern und Peripherie ein Rückgang von 5,4 Prozent verbucht.Nach Ländern betrachtet, wuchsen die Ausfuhren nach Vietnam, China, in die USA, die Europäische Union und nach Japan. Demgegenüber wurden in den Nahen Osten weniger Waren exportiert.