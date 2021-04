Südkorea will bis zum dritten Quartal 20 Millionen Dosen des Novavax-Impfstoffs ausliefern

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird in diesem Monat die Produktion des Corona-Impfstoffs des US-Unternehmens Novavax starten.Das teilte das Gesundheitsministerium am Montag Präsident Moon Jae-in bei einer Sitzung zur Politik für Quarantäne und Schutzmaßnahmen mit.Das Ministerium erwarte demnach, dass der südkoreanische Kommissionspartner SK Bioscience ab Juni mit der Auslieferung des Novavax-Impfstoffs beginnen könne. Anschließend werde es eine stabile Versorgung für die Menschen in Südkorea geben.Südkorea unterzeichnete mit Novavax einen Vertrag über die Lieferung von Dosen für 20 Millionen Menschen. Davon soll die Hälfte bis zum dritten Quartal in Südkorea hergestellt werden. Ministeriale hätten erläutert, dass es zunächst ein Problem bei der Beschaffung von Vorstoffen gegeben habe. Dieses habe aber weitgehend beseitigt werden können.Das rund 52 Millionen Einwohner zählende Südkorea konnte sich die Lieferung von Corona-Impfstoffen für 79 Millionen Menschen sichern. Bislang waren oder sind davon 3,37 Millionen Dosen von AstraZeneca und Pfizer verfügbar.