Japan beschließt Ableiten kontaminierten Wassers aus AKW Fukushima ins Meer

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat offiziell beschlossen, kontaminiertes Wasser aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima ins Meer abzuleiten.Die Entscheidung traf die japanische Regierung in einer Sitzung der zuständigen Minister am Dienstagvormittag.Laut dem japanischen Sender NHK will Tokio nötige Vorbereitungen, darunter eine Genehmigung durch die zuständige Regulierungsbehörde, treffen, um in zwei Jahren mit dem Ableiten zu beginnen.Wie verlautete, werde das kontaminierte Wasser über einen Zeitraum von 30 bis 40 Jahren im Meer entsorgt.Am AKW Fukushima Daiichi fallen in den von Explosionen beim Erdbeben im Jahr 2011 betroffenen Reaktoranlagen im Schnitt 140 Tonnen verseuchtes Wasser am Tag an. Mit Stand Mitte März werden etwa 1,25 Millionen Tonnen kontaminiertes Wasser dort gelagert.Das Wasser enthält auch nach der Aufbereitung noch den radioaktiven Stoff Tritium. Deshalb sind nicht nur Menschen in Japan, darunter vor allem Fischer, sondern auch Nachbarn wie Südkorea und China über die Pläne besorgt.